Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar ve sel: 5 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar ve sel: 5 binden fazla kişi tahliye edildi

Kuzey Kore'nin Sinuiju kentinde yaşanan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Yağışlar, Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına yol açtı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için botlar ve askeri helikopterlerin kullanılmasını talimat verdi. Sel felaketinin neden olduğu hasar ve can kaybı hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

29.07.2024 12:08
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Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkedeki yağışlar Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına neden oldu.

İncelemelerde bulunmak için Sinuiju'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nehrin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişinin, botlar ve askeri helikopterlerle kurtarılması talimatını verdi.

Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonunu yöneten Kim, 5 binden fazla kişinin kurtarıldığı çalışmaları "mucizevi" olarak değerlendirdi.

Selden etkilenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması talimatını veren Kim, olası felaketlerin önlenmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, sel felaketinde can kaybı olup olmadığına ve felaketin neden olduğu hasara dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar ve sel: 5 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

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