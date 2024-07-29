Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar ve sel: 5 binden fazla kişi tahliye edildi

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Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkedeki yağışlar Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına neden oldu.

İncelemelerde bulunmak için Sinuiju'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nehrin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişinin, botlar ve askeri helikopterlerle kurtarılması talimatını verdi.

Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonunu yöneten Kim, 5 binden fazla kişinin kurtarıldığı çalışmaları "mucizevi" olarak değerlendirdi.

Selden etkilenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması talimatını veren Kim, olası felaketlerin önlenmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, sel felaketinde can kaybı olup olmadığına ve felaketin neden olduğu hasara dair bilgi verilmedi.