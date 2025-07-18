Kuzey Kore'de Turist Girişi Durduruldu

Kuzey Kore'nin turizmi canlandırma amacıyla açtığı "Wonsan Kalma Sahil Turizm Bölgesi"ne yabancı turistlerin girişinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kuzey Kore Ulusal Turizm İdaresi'ne bağlı "DPR Korea Tour" sitesi, sahil kenti Wonsan'daki turizm bölgesine ilişkin bir duyuru paylaştı.

Duyuruda, buraya "geçici bir süreliğine" yabancı turist kabul edilmeyeceği bildirilirken, nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, turizm faaliyetlerini canlandırma ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda inşa edilen tatil merkezi, ay başında turist kabulüne başlamıştı.

Söz konusu tesisin, yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Temmuz 2023'te ise Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek bu kısıtlamaları gevşetmişti.