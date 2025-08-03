Kuzey Kore'den Tayland-Kamboçya Ateşkesi Üzerine Açıklama

Kuzey Kore, Tayland ve Kamboçya ateşkesinin, iki ülke arasındaki işbirliğini teşvik ederek bölgesel kalıcı barışa ve istikrara yol açmasını beklediğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkili, Kamboçya ve Tayland arasındaki ateşkesin, ilgili ülkelerin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel bir sorunu "diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözme yönündeki çabaları" sayesinde sağlandığını önemsediklerini ifade etti.

Güneydoğu Asya ülkelerinin anlaşmazlıklarını gidermelerini umduklarını belirten yetkili, siyasi güveni derinleştirerek ve ikili işbirliğini teşvik ederek bölgede kalıcı barış ve istikrara kavuşulmasının ümit edildiğini kaydetti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.