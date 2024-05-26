Kuzey Kore, Güney ile tartışmalı deniz sınırında meşru müdafaa hakkını kullanabileceğini belirtti

Güncel

Kuzey Kore, Güney ile arasındaki tartışmalı deniz sınırına yönelik "ihlallere" karşı meşru müdafaa hakkını kullanabileceklerini belirtti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang-il, iki ülke arasındaki ihtilaflı deniz sınırına yönelik "ihlallere" ilişkin açıklama yaptı.

Kim, "Deniz egemenliğimize yönelik ihlallere asla müsamaha gösteremeyeceğimizi ve her an meşru müdafaa hakkımızı kullanabileceğimizi resmen bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Çin Başbakanı Li Çiang ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile gerçekleştireceği görüşmeden önce yapılması dikkati çekti.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında fiili deniz sınırı olduğu varsayılan Kuzey Hudut Hattı'nın (NLL) iki ülke arasında anlaşmazlığa sebep olduğu biliniyor.