Kuzey Kore, İsviçre'nin Pyongyang'daki diplomatik temsilciliğinin kapatılmasını istedi ve misyonun başındaki İsviçreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, İsviçre'nin "Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edildiğine" dair iddialarda ismi geçen Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım listesine alma kararının ardından Pyongyang'daki diplomatik temsilciliğin başında olan Astier Sylvain isimli diplomat Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık, Sylvain'e İsviçre'nin bu kararını protesto ederek geçen ay açılan diplomatik temsilciliğin kapatılmasını ve üst düzey diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Ayrıca Kuzey Kore, Sylvain'i "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kuzey Kore liderinin kardeşi İsviçre'nin adımını "düşmanca sinyal" olarak nitelendirmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, dün yaptığı açıklamada, İsviçre'nin "Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edildiğine" dair iddialarda ismi geçen Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım listesine alma kararını şiddetle kınamıştı.

İsviçre'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da diplomatik ofisinin yeniden açılmasının ardından gelen söz konusu yaptırım kararını "düşmanca sinyal" olarak nitelendiren Kim, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına açılan diplomatik ofisin "var olma nedenini yitirdiğini" ifade etmişti.

Kim, Dışişleri Bakanlığına Pyongyang'daki İsviçre diplomatik temsilciliğinin birkaç gün içinde kapatılması konusunu titizlikle incelemesi ve ilgili önlemleri alması konusunda öneride bulunacağını belirtmişti.

İsviçre'nin yaptırım kararı

İsviçre'nin çocuk kampına yönelik yaptırım kararı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunmasının ardından gelmişti.

Yonhap ajansının haberine göre de Ukrayna merkezli bir gazete geçen yıl, iki Ukraynalı çocuğun Rus askerleri tarafından kaçırılarak Wonsan kentindeki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'na gönderildiğini iddia etmişti.