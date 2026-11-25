PYONGYANG, 25 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, başkent Pyongyang'daki İsviçre Diplomatik Ofisi Başkanı Sylvain Astier'i istenmeyen kişi ilan ederek, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Direktörü Pak Hyon Su, Astier'i bakanlığa çağırarak ofisin kapatılmasını ve ülkeyi terk etmesini talep etti.

Haberde söz konusu kararın, İsviçreli yetkililerin Kuzey Kore'ye ait Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım listesine almasına yanıt olarak alındığı belirtildi ve İsviçre'nin bu adımı "aleni düşmanca bir eylem" olarak nitelendirildi.

Haberde ayrıca, "Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını ve vatandaşlarının çıkarlarını ihlal eden hiçbir eylem asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.