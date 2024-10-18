Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye Sert Eleştiri

Kim Jong Un, Güney Kore'yi 'düşman ülke' olarak nitelendirip, ordunun savaş hazırlığını artırma çağrısı yaptı.

18.10.2024 11:03
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SEUL, 18 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, iki Kore arasındaki ilişkilere atıfla Güney Kore'yi "yabancı ülke ve apaçık bir düşman ülke" olarak niteledi.

Kim, Perşembe günü Kore Halk Ordusu'nun 2. Kolordu karargahına düzenlediği teftiş ziyaretinde ordunun savaş icra yeteneklerini artırma çağrısında bulundu.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre Kim, söz konusu açıklamayı, "ülke topraklarını güvenilir şekilde savunan ve sınıra yakın ön saflarda her zaman yüksek alarmda tam savaş hazırlığını sürdüren" büyük kombine birimlerin subay ve askerlerine moral için çıktığı ziyaret sırasında yaptı.

Kim, mevcut durum hakkında brifing aldıktan sonra kolorduya bağlı savaş operasyonlarına hazır askeri birliklerin savaşa hazırlık durumlarını inceledi.

Silahlı kuvvetlere, "KC'nin yabancı ülke ve açık şekilde düşman ülke olduğu acı gerçeğini" hatırlatan Kim, Güney Kore'den resmi adı olan Kore Cumhuriyeti'nin kısaltması olan KC ifadesini kullanarak bahsetti.

Kuzey Kore'nin ülkeyi Güney Kore topraklarına bağlayan karayolu ve demiryollarını iki gün önce patlatarak tamamen kapattığını hatırlatan Kim, bu hamlenin "sadece iki ülkenin fiziksel olarak ayrılması değil, aynı zamanda Seul ile süregelen kötücül ilişkinin de sona erdiği ve "komşu ülkedeki vatandaşlarla ilgili gereksiz ilgilenme ve mantıksız yeniden birleşme fikrinin tamamen ortadan kaldırıldığı" anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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