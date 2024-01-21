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Kuzey Kore ve Rusya, çok kutuplu yeni uluslararası düzen için işbirliği yapacak - Son Dakika
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Kuzey Kore ve Rusya, çok kutuplu yeni uluslararası düzen için işbirliği yapacak

Kuzey Kore, Rusya ile stratejik ve taktiksel işbirliğini ilerletme konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang'ı ziyaret etme isteğini yineleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, bu ziyaretin erken bir tarihte gerçekleşebileceğini belirtti. Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı daha önce Moskova'da bir araya gelmişti.

Kuzey Kore ve Rusya, çok kutuplu yeni uluslararası düzen için işbirliği yapacak
21.01.2024 - 14:19,
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Kuzey Kore, Rusya ile "çok kutuplu yeni uluslararası düzen" kurmak amacıyla stratejik ve taktiksel işbirliğini ilerletme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, Bakan Choe Son-hui'nin Rusya'daki görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

"Çok kutuplu yeni uluslararası düzen" kurmak amacıyla stratejik ve taktiksel işbirliğini ilerletme konusunda Rusya ile anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang'ı ziyaret etme isteğini yinelediği ve bunun "erken bir tarihte" gerçekleşebileceğini söylediği aktarıldı.

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile görüştü

Putin ve Choe, 16 Ocak'ta başkent Moskova'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer almıştı.

Kaynak: AA
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