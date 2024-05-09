Kuzey Makedonya Büyükelçisi TTSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Büyükelçisi TTSO'yu Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya Büyükelçisi TTSO\'yu Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. Manasijevski, TTSO yönetimi ve üyeleriyle görüşerek Kuzey Makedonya'daki yatırım fırsatlarını anlattı. Toplantıya Kuzey Makedonya Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Furkan Eren de katıldı.

09.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Manasijevski, daha sonra düzenlenen toplantıda TTSO üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'daki yatırım fırsatlarının TTSO üyesi iş insanlarına anlatıldığı toplantıda, büyükelçilik ticaret müsteşarı tarafından katılımcılara sunum yapıldı.

Toplantıya, Kuzey Makedonya Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Furkan Eren ile TTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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