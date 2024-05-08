Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Sonlandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Sonlandı

Kuzey Makedonya\'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Sonlandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi. Seçimlerde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmen oy kullandı. İkinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Gordana Siljanovska Davkova yarıştı. Seçim süreci sakin geçti.

08.05.2024 20:15
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar yerel saatle 19.00'da kapandı. Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullandı.

İkinci turda iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova yarışıyor.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, ikinci turun geçerli sayılması için gerekli olan yüzde 40'lık katılım oranına ulaşıldı.

Genel seçimde ise 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen bulunurken, cumhurbaşkanı seçimiyle aradaki 1033 seçmenlik fark, 2 haftalık süreçte 18 yaşını doldurmuş vatandaşlardan kaynaklanıyor.

Seçimde 120 sandalyeli meclis için farklı siyasi ittifak ve partilerden 1002'si erkek, 753'ü kadın olmak üzere toplam 1755 aday yarışıyor.

Merkez Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre seçim süreci sakin geçti.

Kaynak: AA

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