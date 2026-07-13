Kuzey Makedonya'da Kabine Değişikliği Onaylandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Kabine Değişikliği Onaylandı

Kuzey Makedonya\'da Kabine Değişikliği Onaylandı
13.07.2026 23:58
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Başbakan Mickoski'nin önerdiği kabine değişiklikleri, Meclis'te oy birliğiyle onaylandı.

Kuzey Makedonya Meclisi'nde, Başbakan Hristijan Mickoski tarafından önerilen kabine değişiklikleri onaylandı.

Kuzey Makedonya Meclisi, Başbakan Mickoski tarafından önerilen kabine değişikliklerini görüşmek üzere toplandı.

Meclis öncelikle, Adalet Bakanı Igor Filkov, Topluluklararası İlişkiler Bakanı Ivan Stoilkovic, Sağlık Bakanı Azir Aliu, Yerel Yönetimler Bakanı Zlatko Perinski, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov, Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Tarım, Orman ve Su İdaresi Bakanı Cvetan Tripunovski ve 2022-2030 Roman Entegrasyon ve Uygulama Stratejisinden Sorumlu Bakan Şaban Saliu'nun görevden alınma kararlarını onayladı.

Daha sonra yapılan oylamada, Adalet Bakanlığına Jeton Shasivari, Yerel Yönetimler Bakanlığına Stoilkovic, Sağlık Bakanlığına Sasho Klekovski, Topluluklararası İlişkiler Bakanlığına Agon Ferati, Tarım, Orman ve Su İdaresi Bakanlığına Borçe Serafimovski, Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanlığına Gjoko Velkovski, Kültür ve Turizm Bakanlığına Sedat Sulejmani, 2022-2030 Roman Entegrasyon ve Uygulama Stratejisinden Sorumlu Bakanlığına Ercan Demir'in getirilmesi oylandı.

Tüm yeni bakanların ayrı ayrı oylandığı 120 sandalyeli Meclis'te, her biri için 69 "evet" oyu kullanılırken, hayır veya çekimser oy kullanılmadı.

Başbakan Mickoski, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, makamın kendi başına bir amaç değil, halka hizmet etmenin bir aracı olduğunu vurguladı.

Muhalefetin erken seçim çağrıları arasında yapılan kabine değişikliği, iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki iktidar koalisyonunun göreve gelmesinin ikinci yılında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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