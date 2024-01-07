Kuzey Makedonya\'da Ortodokslar Noel Bayramı\'nı kutladı

Kuzey Makedonya'da yaşayan Ortodokslar, Noel Bayramı'nı kutladı.

Bugünü Hz. İsa'nın doğum günü kabul eden Ortodokslar, ülke genelinde kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde dua edip, mum yaktı.

Başkent Üsküp'teki Aziz Kliment Ohridski Kilisesi'nde düzenlenen merkezi ayine, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska'nın yanı sıra çok sayıda Ortodoks katıldı.

Ayini yöneten Makedonya Başpiskoposu Stefan, herkes için barış ve bereket temennisinde bulundu.