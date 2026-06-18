Kuzey Makedonya'da Yenilikçi Eğitim Semineri - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Yenilikçi Eğitim Semineri

Kuzey Makedonya\'da Yenilikçi Eğitim Semineri
18.06.2026 14:47
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Kuzey Makedonya'da Türk öğretmenlere yönelik 'Eğitimde Yenilikçi Gelişimler' semineri başladı.

Kuzey Makedonya'da Türk öğretmenlere yönelik "Eğitimde Yenilikçi Gelişimler" seminer programının üçüncü ve son aşamasının açılış etkinliği düzenlendi.

Program, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kalkandelen Kampüsü'nde gerçekleşen programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, Türkiye'nin Üsküp Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Driton Sulejmani, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Kayalar, burada yaptığı konuşmada, Türk dış politikasının ana odaklarından birinin Balkanlar olduğunu ifade etti.

Kuzey Makedonya'daki Türklerin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli unsur olduğunu vurgulayan Kayalar, "Soydaşlarımız iki cumhuriyet arasında organik bir bağ teşkil ediyorlar. Esaslı ve asil bir damarı teşkil ediyorlar. Sağlam bir köprü teşkil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sulejmani de dijital teknolojilerin eğitim sürecine entegrasyonunun önemli yenilikçi gelişmelerden biri olduğunu vurguladı.

Sulejmani, "Etkileşimli platformların, sanal sınıfların ve yapay zekaya dayalı uygulamaların ve eğitim araçlarının kullanımı, bilgiye daha iyi erişimi ve öğrenci ilerlemesinin daha verimli bir şekilde izlenmesini sağlar." diye konuştu.

"Türk toplumu için ana dilde eğitim yalnızca bir eğitim meselesi değildir"

Altunel de sürecin geçen yıl başladığını ifade ederek, "Gelişen teknolojilerin, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve aktarılması hususunda hepimize bu yeniliklere kapılarımızı açmamız ve bunları öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları öğrenip öğrencilerimize aktarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül de TMV'nin bugün 64 ülkede 525 eğitim kurumuyla 6 kıtada faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Demirgül, "Özellikle Kuzey Makedonya'da başta soydaşlarımız olmak üzere buradaki akrabalarımızın, buranın vatandaşlarının ve herkesin eğitimdeki en sağlam durağı olarak biz buna hazırız." diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de Kuzey Makedonya Türk toplumu için ana dilde eğitimin yalnızca bir eğitim meselesi olmadığını ifade ederek, "Dilimizin, kültürümüzün, tarihimizin ve milli kimliğimizin yaşatılmasının en güçlü teminatıdır. Bu kutsal emaneti yarınlara taşıyan en büyük güç ise büyük fedakarlıklarla görev yapan kıymetli öğretmenlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimler 3 gün sürecek

Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz da yenilikçi düşünceyi benimseyen, teknolojiyi etkin kullanan ve sürekli gelişme hedefleyen eğitimcilerin, toplumların en değerli sermayesi olduğunu kaydederek, "Bizler eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla bilgiye, gelişime ve insan kaynağına verilen desteğin toplumlarda sürdürülebilir kalkınmasının temel unsurlarından biri olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ise eğitimlerin 3 gün boyunca süreceği bilgisini verdi.

Eğitimin, ülkeler arasında dostluğu ve karşılıklı anlayışı geliştiren en önemli köprülerden biri olduğuna dikkati çeken Bayır, "Bu nedenle burada kurulacak her iletişim, paylaşılacak her bilgi ve deneyim, gelecekteki işbirliklerimizin de sarsılmaz temellerini oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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