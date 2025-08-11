Kuzey Makedonya'yı Türkler Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya'yı 2025 yılın ilk yarısında en fazla Türk turistler ziyaret etti.

AA muhabirinin Kuzey Makedonya İstatistik Kurumunun web sitesinden derlediği bilgilere göre, 2025'in ilk 6 ayında ülkeye toplam 395 bin 555 yabancı turist geldi.

Ocakta ülkeye 31 bin 502, şubatta 30 bin 37, martta 55 bin 270, nisanda 76 bin 238, mayısta 101 bin 462 ve haziranda 101 bin 46 yabancı turist ziyarette bulundu.

Ocak-Haziran 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yerli turistlerin sayısında yüzde 2,5 azalma, yabancı turistlerde ise yüzde 19,7 artış yaşandı.

Verilere göre bahsi geçen dönemde ülkeye en fazla Türk turist geldi. Yılın ilk 6 ayında ülkeyi 108 bin 203 Türk turist ziyaret etti.

Bunlardan 8 bin 510'u ocakta, 6 bin 485'i şubatta, 9 bin 380'i martta, 21 bin 124'ü nisanda, 28 bin 338'i mayısta ve 34 bin 366'sı haziranda Kuzey Makedonya'da bulundu.

Aynı dönemde Türk turistlerin ardından ülkeye en fazla ziyareti 49 bin 660 ile Alman turistler ve 28 bin 964 ile Sırp turistler gerçekleştirdi.