Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Sarıyer'de kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde seyreden 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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