Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 4 Ölü, 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sancaktepe mevkisinde yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 21'i taburcu edildi, 5'inin tedavisi sürüyor.
Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsünün Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 26 kişiden 21'i hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda 18 Ağustos'ta sabah saatlerinde, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarpmıştı.
Yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 26 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaza sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu da dün tutuklanmıştı.
