Kuzey Marmara Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Uyuşturucu Operasyonu
15.07.2026 22:36
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Sakarya'da uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araçta 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan ve içinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araçta yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen 2 araca Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde operasyon düzenlendi.

Araçlarda yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 40 poşet ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden A.Ü. (54) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.G. (54) ve M.A. (48) ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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