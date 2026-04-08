Kuzey Tunçelli, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

08.04.2026 12:53
Genç yaşta birçok başarılara imza atan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda finale kalarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi hedefi, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na çalışmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

Genç yaşında yüzme branşında birçok rekor kıran ve Paris Olimpiyatları'nda finale kalan ilk Türk sporcu olan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. 18 yaşına girdiği için büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan Kuzey, önünde Avrupa, dünya şampiyonaları ve Akdeniz Oyunları olduğunu belirterek, 'Oralarda da ülkemi gençlerde temsil ettiğim gibi şampiyonluklarla temsil etmek istiyorum' dedi.

Profesyonel yüzücülüğe geçiş sürecini anlatan Tunçelli, ilk rekorunu kırdıktan sonra sporu profesyonelleştirdiğini ifade etti. Günlük rutininde sabah 06.00'da başlayan antrenmanlar, dinlenme ve ikinci antrenmanla devam eden yoğun bir program izlediğini söyledi. Başarılarının kendisine daha fazlasını isteme duygusu verdiğini belirten sporcu, Singapur'daki Dünya Yüzme Şampiyonası'nın mükemmel bir tecrübe olduğunu vurguladı.

Fiziksel ve mental hazırlık arasında denge kurmanın zor olduğunu ancak sevdiği işi yaparak motivasyonunu koruduğunu dile getiren Kuzey, Fenerbahçe'nin olimpik sporlara katkısının tartışılmaz olduğunu söyledi. Ailesinin ve kulübünün desteğinin önemine değindi, yüzme dışında dinlenmeyi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini ekledi.

Örnek aldığı sporcunun Michael Phelps olduğunu belirten Tunçelli, kısa vadedeki hedefleri arasında Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını en yukarılarda dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

