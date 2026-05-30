Kuzeybatı\'da Hava Sıcaklıkları Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeybatısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.