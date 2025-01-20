Kuzucu Hıdır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Kuzucu Hıdır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kuzucu Hıdır, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, 2024'ün önemli fotoğraflarını değerlendirdi ve teşekkür etti.

20.01.2025 13:46
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T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzucu Hıdır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" fotoğrafına oy veren Kuzucu Hıdır, "Haber" kategorisinde ise oyunu Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafından yana kullandı.

Kuzucu Hıdır "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı Motifi" ve "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

AA'ya teşekkür

AA'nın geleneksel "Yılın Kareleri" oylamasının, sadece bir fotoğraf yarışması değil, aynı zamanda bir yıl boyunca yaşanan olayların görsel bir özeti niteliğinde olduğunu belirten Kuzucu Hıdır, şunları kaydetti:

"Bu oylama, her biri benzersiz bir hikaye anlatan karelerle toplumsal hafızayı diri tutmayı amaçlıyor. Dünya çapında yankı uyandıran haberlerden insanın içini ısıtan anlara kadar uzanan geniş bir yelpazede her kare bir duyguyu, bir mücadeleyi ya da bir başarıyı temsil ediyor. Biz de burada birbirinden etkileyici fotoğraflar arasında bir mücadele içerisinde oylamamızı tamamlamış olduk. Dünyanın farklı köşelerinde büyük bir özveriyle çalışan ve mücadelelerin en güçlü duygularını topluma yansıtan Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin emeklerini, fedakarlıklarını ve cesaretlerini takdirle karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Her biri kendi alanında insanlık tarihine katkı sunuyor. Halkın oylamaya katılarak bu hikayelere ortak olması, fotoğraf sanatının duygularımızı nasıl birleştirdiğini bir kez daha gösteriyor. Bizler bu süreci sadece bir yılın anılarını belgeleyen bir etkinlik olarak değil, insanlığın ortak duygularını da kayıt altına alan önemli bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Ben bu anlamda hem AA'nın foto muhabirlerine hem de Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'e emek dolu çalışmalara öncülük ettiği için teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzucu Hıdır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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