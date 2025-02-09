Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan grubun karşısına, bölgede doğaya salınan kızılgeyiklerden biri çıktı. Gruptaki bir kişi kızılgeyiği eliyle besleyip, fotoğraf çekildi. Besleme anları cep telefonuyla görüntülendi.
Haber: Ardacan Uzun/KARTEPE (Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Kızılgeyik ile Samimi Anlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?