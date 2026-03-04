La Stampa İtalya'da Satışa Çıkıyor

İtalya'nın 1867 yılından bu yana yayımlanan Torino merkezli günlük ulusal gazetelerinden "La Stampa"nın, bünyesinde başka yayın organları da bulunan İtalyan SAE Grubu'na satışı için ön anlaşma imzalandı.

GEDI Medya Grubundan yapılan yazılı açıklamada, "GEDI Grubu ve SAE Grubu, La Stampa'nın SAE Grubu'na satışı için ön anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Söz konusu satış işlemi, ilgili yayınları, dijital faaliyetleri, matbaa merkezini, yerel reklam satışları için ticari ağı, ayrıca personel ve editoryal destek fonksiyonlarını da kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, La Stampa'nın SAE Grubu'na satışının, gazetenin tarihi konumunun devamlılığını sağlayacağı belirtildi.

Satış ve devir işleminin bu yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği, satışın, olağan sendika görüşmelerinin ve kanunen gerekli olan yasal ve idari prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olduğu kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, girişimci Agnelli ailesinden iş insanı John Elkann'ın kontrolündeki Exor Holding'e bağlı GEDI Medya Grubu'nun bir süredir yeniden yapılanmaya gitmek istediği belirtiliyor.

Bu kapsamda grubun, bünyesindeki ülkenin en çok satan beş gazetesinden ikisi olan La Repubblica ve La Stampa'yı elden çıkarmak istediği ifade ediliyor.

Söz konusu iki büyük gazetenin, Aralık 2025'te Yunan denizcilik devi Theodore Kyriakou'nun başında olduğu Antenna'ya satışı gündeme gelmiş ve bu durum, İtalyan kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Bünyesinde, Stellantis, Juventus Futbol Kulübü, Ferrari gibi farklı alanlardan dünyaca ünlü markaları bulunduran Exor Holding, Aralık 2025'te sol tandansa yakın La Repubblica gazetesi de dahil olmak üzere GEDI'nin medya varlıklarının çoğunun satışı için Yunanistan merkezli Antenna ile görüşmelerde bulunduğunu doğrulamıştı.

Bu satışlarla, Agnelli ailesinin söz konusu medya kuruluşlarından uzaklaşmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.