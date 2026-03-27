Ladakh'ta Çığ Faciası: 6 Ölü

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bir otoyola çığ düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, birçok araç çığ altında kaldı.

Ladakh Bölge yetkilisi Vishal Atri yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki bir otoyola çığ düştüğünü, en az 15 aracın çığ altında kaldığını belirtti.

Atri, araçlarda bulunan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yerel yetkililer hala birçok aracın kar altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.