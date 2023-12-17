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Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu - Son Dakika
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Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Ladik ilçesinde dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Karın ardından 2062 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. İlçede kar devam ediyor.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi\'nde kar etkili oldu
17.12.2023 - 10:53,
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Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Ladik ilçesinde dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Karın ardından 2062 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi karla kaplandı.

Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, işletmeler ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. İlçede kar devam ediyor.

Kaynak: AA
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