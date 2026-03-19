Ladik\'te Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Ladik İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ladik İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Ladik İlçe Başkanı Erkan Şahin ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Karaaslan, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Coğrafyamızda ateş yanıyor, komşularımızın tamamında savaş hali var. Biz ise Sayın Cumhurbaşkanımızın idaresinde Allah'a şükür, huzur içinde bayrama giriyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor." dedi.