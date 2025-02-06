Ladik\'te Çocuklar Karda Eğleniyor

Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, karda kayarak gönüllerince eğlendi.
Ladik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.
Karla kaplı ilçede Koğa Mahallesi'nde bulunan yokuşta çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlenme fırsatı buldu.
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