Ladik\'te Engellilere Yönelik Etkinlik

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan "Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi kapsamında Ladik'te engelliler ve engelli yakınlarına yönelik bilgilendirme ve atölye etkinliği düzenlendi.

Havza, Kavak, Ladik ilçelerinde ikamet eden 7-70 yaş aralığındaki engelli bireylere yönelik çevrim içi eğitim ve yüz yüze atölye etkinlikleri düzenlenmesi, öz benlik algılarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Ladik'te eğitim ve atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ladik Ambarköy'de düzenlenen etkinlikte Fizyoterapist Rabia Vural ve diyetisyen Sema Önal tarafından engelli bireyler ve aileleri için fiziksel gelişim, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi konularında sunumlar yapıldı.

Etkinlikte ayrıca ortopedik engelli Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sare Aydın, çevrim içi bağlantıyla katılarak kendi başarıları ve hayat hikayesini anlattı.

Etkinliğe katılan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise her zaman engelli ve engelli yakınlarının yanlarında olduklarını belirtti.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Engellilerimizi toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil etmeyi amaçlamaktayız. Projemiz kapsamında çevrim içi ve yüz yüze eğitim programları düzenlenmeye devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından engelliler ve engelli aileleri tuval boyama atölye çalışması yaptı.

Kaynak: AA

