Samsun'un Ladik ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ladik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda İ.A. (44), G.A. (35) ve F.M.B. (32) izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ladik'te İzinsiz Kazı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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