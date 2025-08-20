Ladik'te Traktör Devrildi: 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik- Suluova kara yolunun Sarıgazel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada traktör römorkunda bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Suluova ve Ladik'teki hastanelere kaldırdı.
Kazada yaralanan 3 tarım işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
