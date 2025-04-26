Samsun'un Ladik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdukları otomobilde yaptıkları aramada, 483 adet sentetik hap ele geçirdi.
Araçta bulunan M.A.Ç. ile M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ladik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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