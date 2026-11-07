Laerke, Gazze'ye kış yardımının fon ve İsrail engelleriyle yetersiz kaldığını belirtti - Son Dakika
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Laerke, Gazze'ye kış yardımının fon ve İsrail engelleriyle yetersiz kaldığını belirtti

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UNOCHA Sözcüsü Laerke, Gazze'ye kış için gerekli malzemelerin çoğunun fon ve İsrail kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi. Jeneratör ve ağır makine girişinin kısıtlı kalmasının barınmayı engelleyip kritik hizmetleri riske attığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye soğuk ve yağmurlu kış mevsimi için gerekli malzemelerin çoğunu getirdiklerini ancak bunların, fon yetersizlikleri ve İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu bildirdi.

Laerke, AA muhabirinin "Gazze'de yeni bir kış mevsimi yaklaşıyor. Daha önce de birçok kişinin yetersiz çadırlarda kaldığını belirterek bölgeye daha fazla yardımın girmesi çağrısında bulunmuştunuz. Yardımlarla ilgili değişen bir durum var mı? Yoksa bu kış da insanların soğuklar nedeniyle hayatını kaybetme riski var mı?" sorusunu yanıtladı.

"Soğuk ve yağmurlu mevsim için gerekli malzemelerin çoğunu getiriyoruz ancak yeterli olmaktan çok uzağız. Bunun nedeni, fon yetersizlikleri ve İsrail'in çok çeşitli ürünlere getirdiği kısıtlamalardır." ifadelerini kullanan Laerke, Gazze'ye motor yağı, yedek parçalar, jeneratörler, ağır makineler ve özel ekipmanların girişinin son derece kısıtlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Laerke, bu ürünlerin kısıtlanmasının daha sürdürülebilir barınma çözümlerini engellediğinin ve yedek jeneratörlerin arızalanması durumunda kritik hizmetlerin durmasına yol açma riski taşıdığının altını çizdi.

Kış için hazırlıkların Gazze içindeki arazilere erişimin kısıtlı ve güvensiz olması nedeniyle de sınırlandığına işaret eden Laerke, bu arazilerin aksi takdirde güvensiz bölgelerden gönüllü yer değiştirme ve katı atık bertarafı için kullanılabileceğine vurgu yaptı.

Laerke, "Sağlık ortaklarımız, bu sorunların birleşiminin Gazze'deki insanlar için hayati tehlike oluşturabilecek sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı." ifadelerini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kış mevsimi yaklaşırken İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizin sürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin acil barınma yardımına ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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