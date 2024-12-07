Lahey'de Apartman Patladı: 20 Kişi Göçük Altında

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Hollanda'nın Lahey kentinde, bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmının çöktüğü ve yangın çıktığı bildirildi.

Lahey İtfaiye Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Şimdiye kadar kurtarılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay yerinde yangın söndürme işlemlerinin ve aramaların devam ettiği aktarıldı.

Yerel medyada çıkan haberde ise sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, çevredeki 40 dairenin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve ev sahiplerinin de tahliye edildiği bildirildi.