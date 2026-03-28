Lahey'de İran'a Yönelik Saldırılara Protesto
Lahey'de İran'a Yönelik Saldırılara Protesto

Lahey\'de İran\'a Yönelik Saldırılara Protesto
28.03.2026 19:36
Yüzlerce kişi Lahey'de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı yürüyüş düzenledi.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

Lahey'de Yeni Barış Hareketi tarafından düzenlenen "İran'a yönelik savaşı durdur" adlı gösteride, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı protesto edildi.

Çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Malieveld Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, yürüyüş sonrası tekrar aynı meydanda bir araya geldi.

Göstericiler, "İran'a yönelik savaşı durdur" yazılı pankart ve "Savaşı durdur", "Barış için çalış", "Savaşa hayır, kriminal Trump ve Netanyahu", "Şimdi İsrail'i boykot et", "İsrail ile Hollanda arasında ilişkiyi durdur" yazılı dövizler ile İran ve Filistin bayrakları taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "Hollanda hükümetinin savaşa karşı durması gerektiği" mesajı verildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ABD ve İsrail'in saldırılarının, uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin ağır ihlali olduğu ve Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir tırmanma riskini artırdığı ifade edildi.

Konuşmacılar, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının sessiz kalmaması gerektiğini ifade ederek, Hollanda hükümetine, "gerilimin düşürülmesi, diplomasi ve siyasi çözümler için tüm imkanlarını kullanma" çağrısı yaptı.

Hollanda'nın, İspanya örneğinde olduğu gibi, bu savaşa karşı açık bir tutum almasını söyleyen konuşmacılar, ülkenin ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırması gerektiğini belirtti.

Konuşmacılar, "İran'a yönelik savaşı durdurun" çağrısı yaparken, savaşın gerekçelendirilmesine yönelik argümanların geçersiz olduğuna dikkati çekti.

Rejim değişikliği gerekçesiyle yürütülen müdahalelerin, Irak ve Libya örneklerinde olduğu gibi, yıkım, uzun süreli istikrarsızlık ve büyük insani trajedilere yol açtığı hatırlatıldı.

Gösteriye yakın mesafede düzenlenen İran karşıtı gösteri nedeniyle çok sayıda polis görev aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lahey'de İran'a Yönelik Saldırılara Protesto - Son Dakika

Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Serdar Dursun, Arda Güler’in 68 metreden attığı golü denedi İşte sonuç Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Rusya’dan benzin ihracatına yasak Rusya'dan benzin ihracatına yasak
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
