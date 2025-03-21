Laiklik Meclisi'nden İmamoğlu Protestolarına Destek Açıklaması - Son Dakika
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Laiklik Meclisi'nden İmamoğlu Protestolarına Destek Açıklaması

Laiklik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen ülke genelindeki protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet kazanımlarının korunması ve anayasal direnme hakkının kullanılması vurgulandı.

21.03.2025 13:46  Güncelleme: 14:17
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(ANKARA) - Laiklik Meclisi'nden yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelindeki protestolara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in kazanımlarını büyük ölçüde ortadan kaldıran bu son hamleye karşı bugün yurttaşlar, ülkemizin dört bir yanında anayasal direnme hakkını kullanarak cevap vermektedir. Laiklik Meclisi, başta geleceğimiz olan gençler olmak üzere, Cumhuriyet'i, laikliği ve anayasal demokrasiyi kazanma kararlılığı ve iradesini göstererek, ülkesine sahip çıkan tüm yurttaşları coşkuyla selamlar" ifadesi kullanıldı.

Laiklik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke çapında yapılan protesto eylemlerine ilişkin bir açıklama yaptı.  Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi iktidarın 'Yeni Türkiye' hedefiyle son zamanlarda öne çıkardığı 'Türkiye yüzyılı' söylemiyle yürüttüğü karşı devrim sürecinde siyasi alana tamamen el koyma girişimi karşısında, üniversite gençliği başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yurttaşlar ayağa kalkmıştır. İki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Şişli Belediye Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve gazeteci İsmail Saymaz'la birlikte yüzün üzerinde kişinin, siyasi iktidarın tamamen hukuksuzluk üzerine kurulu 'yeni hukuku' çerçevesinde gözaltına alınması esas olarak laik Cumhuriyeti tasfiye girişiminin önemli adımdır. Aynı gün İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen olağanüstü hal niteliğindeki yasakların yanı sıra, haberleşme ve sosyal medya kısıtlamaları da, bu ülkede kendi iradesine ve laik Cumhuriyet'e sahip çıkacak milyonların olduğunu çok iyi bilen ve bundan korkan iktidarın, halkın öfkesini meydanlara ve sokaklara taşımadan baskı altına alma telaşından başka bir şey değildir.

12 yıl önce, ülkemizde yine laik Cumhuriyet'e sahip çıkan milyonların haziran direnişini, bugün yargı üzerinden cezalandırmaya devam eden iktidar, bir yandan bugün olanlar karşısında demokratik tepkisini gösterebilecek yurttaşları tehdit ederken; diğer yandan halkın iradesini de gasp etmeye, kendisine 'rakip' olarak gördüklerini bertaraf etmeye, yürüttüğü karşı devrim sürecine tehdit olarak gördüğü herkesi 'yeni hukuku' ile sindirmeye çalışmaktadır.

'Yeni Türkiye' adı altında yargıdan orduya, siyasetten devlet kurumlarına, eğitimden sağlığa, toplumsal hayattan çalışma yaşamına kadar bütünlüklü bir tasfiye ve dönüşümü içeren karşı devrim hamlesi büyük yol kat ederek bir eşiğe gelmiştir. Cumhuriyetin kazanımlarını büyük ölçüde ortadan kaldıran bu son hamleye karşı bugün yurttaşlar, ülkemizin dört bir yanında anayasal direnme hakkını kullanarak cevap vermektedir.

1923 Cumhuriyeti ile kök salan ve yıllar içerisinde örgütlenme bilinciyle toplumsal mücadeleler olarak gelişen bu birikim ve irade, Laiklik Meclisi'nin her fırsatta dile getirdiği gibi, eşit, özgür bir ülke için laik Cumhuriyeti yeniden kazanacak güçte olduğunu göstermektedir.

Laiklik Meclisi, başta geleceğimiz olan gençler olmak üzere, Cumhuriyeti, laikliği ve anayasal demokrasiyi kazanma kararlılığı ve iradesini göstererek, ülkesine sahip çıkan tüm yurttaşları coşkuyla selamlar."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laiklik Meclisi'nden İmamoğlu Protestolarına Destek Açıklaması - Son Dakika

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