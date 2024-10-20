Lammy'den Çin'e Rusya'ya Donanım Tedarik Etmeme Çağrısı - Son Dakika
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Lammy'den Çin'e Rusya'ya Donanım Tedarik Etmeme Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'den Rus askeri sanayisine destek vermemesini istedi.

20.10.2024 12:46
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Çin'i ziyaretinde, Pekin yönetiminden Ukrayna'daki savaşta Rus askeri sanayisine donanım tedarik etmemesini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lammy, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, hem İngiltere'nin hem Çin'in Avrupa'da savaşın sona ermesi ve barışın sağlanmasında çıkarı olduğunu vurguladı.

Çin'in, Rusya'nın askeri-sınai kompleksine donanım tedarikine ilişkin endişelerini yineleyen Lammy, Pekin yönetiminden, Çinli şirketlerin Rusya askeri sanayisine desteğinin soruşturulması ve önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığının, Lammy ile Vang'ın görüşmesine ilişkin açıklamasında, Çinli şirketlerin Rus askeri sanayisine destek iddialarına yer verilmedi.

Lammy'nin Çin ziyareti, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı bir uzun mesafe insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Ekim'de yayımladığı yaptırım kararında, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı ve bir Rus şirketi tarafından geliştirilen "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarını ürettiği iddia edilen Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ile İHA'ların sevkiyatında rol aldığı öne sürülen Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağını bildirmişti.

İHA'ların, Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların üretiminde Çinli şirketlerin katkısı olduğu ileri sürülmüştü.

Çin iddiaları reddederken, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarından hiçbirine öldürücü silah sağlamadığını, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lammy'den Çin'e Rusya'ya Donanım Tedarik Etmeme Çağrısı - Son Dakika

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