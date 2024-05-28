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Denizli'de, geçen sene ilk kez yıllık 100 bin turist sayısının geçildiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıl öncesine götüren buluntularıyla yerli ve yabancı turistlerin merakını uyandıran Laodikya Antik Kenti'ne, bu yıl da 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Avrupalı seyyahlarca 17. yüzyılda keşfedilen ve tarihi milattan önce 5 bin 500'lere dayanan antik kentte ilk bilimsel kazı 1961-1963'te yapıldı.

Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılından bu yana yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 21 yıl geride kaldı.

Geçen 21 yılda farklı dönemlere ait görkemli yapılar ile antik kentteki yaşamı, kültürü anlatan pek çok eser bulundu.

Antik kentteki "Suriye" ve "Stadyum" caddeleri, 1750 yıllık freskli traverten bloklar, Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus'un 3 metre uzunluğunda 1906 yıllık heykeli, 2 bin yıllık Traian (Trajan) Çeşmesi ve 2 bin yıllık olduğu sanılan rahip başı heykeli, en fazla dikkat çeken tarihi eserler yer alıyor.

Son olarak antik dönemde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya atfedilen heykele ait baş bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

FPV dron ile görüntülendi

Misafirlerini adeta zaman yolculuğa çıkaran antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Kazı başkanı Şimşek, AA muhabirine, 21 yılda çok önemli bir kurumsal arkeoloji tesis ettiklerini söyledi.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının 2008'den bu yana 12 ay boyunca yapıldığını belirten Şimşek, "Bu çalışmalar sonunda birçok yapıyı ayağa kaldırdık. Şu anda Laodikya hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve ülkemizdeki en çok gezilen ören yerlerinin başında yer almakta." dedi.

Şimşek, Laodikya Antik Kenti'nin her yönüyle binlerce yıl önceki ticaretin, sanatın, kültürün, sporun, edebiyatın ve tıbbın yaşatıldığı bir yer olması açısından önem taşıdığını, kente turistlerin ilgisinin de arttığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde ziyaretçi sayısının azaldığını anımsatan Şimşek, tedbirlerin kaldırılmasından sonra ziyaretçi sayısının arttığını, 2022 yılında da salgın öncesi sayıyı geçtiğini söyledi.

Şimşek, geçen yıl antik kenti 117 binden fazla kişinin gezdiğini belirterek, ilk kez 100 bin bandını geçen turist sayısının bu yıl da 100 binden fazla olmasını beklediklerini ifade etti.

Laodikya Antik Kenti'ni 2015 yılında bu yana 606 bin 662 kişi ziyaret etti.

Antik kentin 2015 yılından bu yana yıllık ziyaretçi rakamları şöyle:

Yıl Ziyaretçi sayısı 2015 62.624 2016 33.660 2017 41.834 2018 49.947 2019 91.478 2020 28.244 2021 43.784 2022 98.394 2023 117.586 2024 Ocak-Nisan 39.111

Kaynak: AA