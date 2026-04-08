Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in ana muhalefet partisi Yeş Atid'in lideri, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren kararlar alınırken masada bile değildi. Ordu kendisinden istenen her şeyi yerine getirdi, halk inanılmaz bir dayanıklılık gösterdi, ancak Netanyahu siyasi ve stratejik olarak başarısız oldu, kendi belirlediği hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremedi. Netanyahu'nun kibir, ihmal ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle yol açtığı siyasi ve stratejik hasarı onarmamız yıllar alacak."