Lapseki'de Yangın: 6 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanı saran dumanı fark eden bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında bodrum katındaki yangını fark etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle apartmanın terasına çıkan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çatıdaki 4 kişi ve onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü,

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.