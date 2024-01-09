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Lapseki'deki sanayi sitesine ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor - Son Dakika
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Lapseki'deki sanayi sitesine ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla birlikte Lapseki Belediyesi, sanayi sitesine giriş ve çıkışlarda yaşanan sıkıntıları gidermek için ağır tonajlı araçlar için yeni bir yol yapma kararı aldı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, köprü altından sanayi sitesine bir geçiş yolu planladıklarını ve kısa sürede bu talebi yerine getireceklerini açıkladı.

Lapseki\'deki sanayi sitesine ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor
09.01.2024 - 13:26,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sanayi sitesinin girişine, ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete açılması ve çevre düzenlemesinin ardından Lapseki Belediyesi ağır tonajlı araçlar için harekete geçti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu alanda, Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Aynur Bozkurt ile incelemelerde bulundu.

Yılmaz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, sanayi sitesi esnafının, özellikle ağır tonajlı araçların kış aylarında giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadığını belediyeye ilettiğini söyledi.

Bu talep üzerine, köprü altından sanayi sitesine bir geçiş yolu planladıklarını, ilgili kurumların yetkilileriyle de görüştüklerini aktaran Yılmaz, kısa zaman içinde sanayi esnafının talebini yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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