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Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri köyleri ziyaret etti

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve beraberindekiler, Nusretiye, Dışbudak, Çataltepe ve Doğandere köylerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi ve halkın taleplerini dinledi.

Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri köyleri ziyaret etti
22.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:06
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Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve beraberindekiler, ilk köy ziyaretini Nusretiye köyüne gerçekleştirdi.

Engin, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlarla her zaman beraber olduklarını belirterek, Nusretiye Köyü Muhtarı Şerif Fidan'a kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Dışbudak, Çataltepe, Doğandere köylerini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceledi, halkın taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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