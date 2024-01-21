Lapseki'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerindeki bölgelerde orman, köyler ve yerleşim merkezleri beyaza büründü. Yaklaşık 15 santimetre kar kalınlığına ulaşan yollarda buzlanma oluştu. Bölgede yolların kapanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.