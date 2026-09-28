Larnaka'da Zuhuri Camii ve Tekkesi meydanındaki bira festivaline EVKAF tepki gösterdi - Son Dakika
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Larnaka'da Zuhuri Camii ve Tekkesi meydanındaki bira festivaline EVKAF tepki gösterdi

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EVKAF, Larnaka'da Zuhuri Camii ve Tekkesi meydanında bira festivali yapılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, Müslümanların etkinliğin başka alanda yapılması yönündeki hassasiyetlerinin karşılık bulmadığı belirtilerek Larnaka Belediyesi ve ilgili makamlar hassasiyete davet edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin bulunduğu meydanda hassasiyetleri belirtilmesine rağmen "bira festivali" düzenlenmesine tepki göstererek, "Tarihi ve dini mirasın değeri, o mirasın bugün hangi toplumun kontrolünde bulunduğuyla değişmez. Çünkü tarihi mirasa saygı, yalnızca geçmişe değil, bugün birlikte yaşama iradesine de gösterilen saygıdır." ifadesini kullandı.

EVKAF'tan yapılan yazılı açıklamada, Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin, Kıbrıs adasında Osmanlı döneminden bugüne ulaşan Türk-İslam mirasının önemli örneklerinden birini teşkil ettiği ve bu yapının Larnaka'nın tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Yapının bu özelliklerine rağmen, cami ve tekkenin bulunduğu Zuhuri Meydanı'nda, "bira festivali" yapıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan Müslümanların, mekanın tarihi ve dini kimliğine dikkati çekerek etkinliğin başka bir alanda gerçekleştirilmesi yönündeki hassasiyetlerinin de karşılık bulmadığı belirtildi.

Tarihi ve dini mirasın korunmasının ve ayakta tutulmasının yanında, bu mirasın taşıdığı anlamın, inançların ve toplumların hassasiyetlerinin de gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Tarihi ve dini mirasın değeri, o mirasın bugün hangi toplumun kontrolünde bulunduğuyla değişmez. Çünkü tarihi mirasa saygı, yalnızca geçmişe değil, bugün birlikte yaşama iradesine de gösterilen saygıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Larnaka Belediyesi ve ilgili makamlar, Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin tarihi ve dini kimliğine gereken hassasiyeti göstermeye ve bundan sonraki uygulamalarda bu hassasiyeti gözetmeye davet edildi.

Kaynak: AA
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