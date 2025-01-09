Las Vegas'ta 2025 Tüketici Elektroniği Fuarı Başladı

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LAS VEGAS, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2025 Tüketici Elektroniği Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 7 Ocak 2025.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarı 2025 Tüketici Elektroniği Fuarı, salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı.

Fuar'ın organizatörü ABD Tüketici Teknolojisi Derneği, salıdan cumaya kadar sürecek olan yıllık etkinlikte, 160'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.400 startup dahil olmak üzere 4.500'den fazla katılımcının yer aldığını belirtti. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)