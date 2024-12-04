Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir oto lastikçiden tamir malzemesi çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde S.A'ya ait iş yerinden lastiklerin sökümünde kullanılan havalı tabanca çalındı.
Durumu fark eden S.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, oto lastikçinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.
Zanlı S.O.A.K. (21), ikametine yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı kimsenin bulunmadığı sırada oto lastik tamirhanesine gelip çevresini gözetledikten sonra havalı tabancayı alıp uzaklaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Lastikçiden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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