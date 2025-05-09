Latin Amerika'dan Papa 14. Leo'ya Tebrikler - Son Dakika
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Latin Amerika'dan Papa 14. Leo'ya Tebrikler

Latin Amerika liderleri, yeni papa 14. Leo'yu tebrik ederek umut ve barış mesajları verdiler.

09.05.2025 08:13
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Latin Amerika ülkeleri, papa seçilen ve "14. Leo" adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mesajında, "Kardinaller Meclisi tarafından Vatikan kentinin başı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilen 14. Leo'yu kutluyoruz. Dünyada barış ve refah için hümanist yakınlaşmanızı bir kez daha desteklediğimi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Papa 14. Leo'yu kalplerimizde umutla karşılıyoruz. Onun sözleri belirsizlik zamanlarında milyonları birleştirsin, teselli etsin ve yol göstersin. Dualarımız Ekvador'dan ona eşlik ediyor." dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolivya Çokuluslu Devleti, Robert Francis Prevost'un Katolik Kilisesi'nin 267. Papası olarak seçilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Sevgi, merhamet ve birlik değerlerine yönelik yenilenmiş bir bağlılığı simgeleyen bu seçim dolayısıyla Vatikan Şehir Devleti'ni bu tarihi seçim dolayısıyla tebrik ediyoruz. Papa 14. Leo'nun liderliği, herkese barış ve umut yolunu takip etmeleri için ilham versin. İnsan haklarının geliştirilmesi, en savunmasız kişilere sahip çıkılması ve çevrenin önemsenmesi gibi ortak ilgi alanlarına giren konularda Vatikan Devleti ile ikili ilişkilerimizi daha güçlendirme yolunda isteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz."

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Papa 14. Leo'nun seçilmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Daha insancıl bir dünya inşa etmek için Hristiyan değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Papa 14. Leo'nun rehberliğinin umut, diyalog ve birlik getirmesini diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Diyalog ve barışı teşvik etme iradesini paylaşıyoruz. Bu yıl 90. yıldönümünü kutlayan Küba ve Vatikan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo da tebrik mesajında, "Dünyadaki liderliği için en iyi dileklerimizi ifade ettiğimiz Papa'ya özel selamlarımızı yolluyoruz. Barış, birlik ve kardeşlik idealleri her zaman adımlarına rehberlik etsin. Guatemala'nın ve dünyanın Katolik toplumuna, bu umut ve ruhani yenilenme anında yakınlığımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı Xiamora Castro ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmesi, Amerika'mızın ve özellikle Peru'da Latin Amerika'daki havariliğinin yanı sıra Aziz Augustine'den esinlenen Hristiyanlığının tanınmasını temsil etmektedir. Honduras, 14. Leo'nun 'Rerum Novarum' adlı tarihi ansiklopedisinde ifade bulan, emeğin onuru, mülkiyetin toplumsal işlevi ve devletin ortak iyilikteki rolünü savunan mirasının izinde, sosyal adalete olan sıkı bağlılığı kutlamaktadır."

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika'dan Papa 14. Leo'ya Tebrikler - Son Dakika

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