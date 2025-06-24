Lavrov: ABD ve İsrail'in Saldırıları BM Kararlarına Aykırı - Son Dakika
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Lavrov: ABD ve İsrail'in Saldırıları BM Kararlarına Aykırı

24.06.2025 13:35
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Lavrov, İsrail ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarını kritik bir şekilde eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ve ABD'nin İran'daki barışçıl nükleer tesislere düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirterek "Bunun herhangi bir dayanağı yok." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 11. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Lavrov, söz konusu iki ülkenin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik güç kullanması nedeniyle Orta Doğu'da gerginlik attı. İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılar, BM Tüzüğü ve kararlarını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) kararlarını ihlal ediyor. Bunun herhangi bir dayanağı yok." ifadelerini kullandı.

Lavrov, İsrail ve ABD'nin eylemlerinin, Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştırdığını, bunun da küresel güvenlik ve ekonomi için olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesini değerlendiren Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu konuda bir şey söylemek zor. Trump, anlaşmanın ve barışın sonsuza kadar sağlandığını açıkladı. ABD'lilerin, İsrail'i süresiz ateşkes konusunda ikna ettiği, Katarlı dostlarımızın da Tahran'a karşı benzer bir rol üstlendiği bildirildi. Eğer böyle bir anlaşma varsa biz bunu memnuniyetle karşılarız. Ancak ateşkesin ilan edilmesinin ardından, İsrail ve İran'ın birbirine saldırı düzenlediğine dair haberler var. Dolayısıyla parça parça gelen bilgilere dayanarak aceleyle sonuçlar çıkarmayalım."

Daha önce ABD, İsrail ve İran ile temaslarında meselenin çözümüne dair bazı tekliflerde bulunduklarını dile getiren Lavrov, bunun olumlu karşılandığını kaydederek "Ancak bunların uygulanmasına dair adım atılmadı." dedi.

Lavrov, Rusya'nın tekliflerinin, anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasını öngördüğünü ve gerçekçi çözüm içerdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul ettiğine dikkati çeken Lavrov, görüşmede, Rusya'nın meselenin çözümüne dair önerilerinin dile getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: ABD ve İsrail'in Saldırıları BM Kararlarına Aykırı - Son Dakika

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