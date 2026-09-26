Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile New York'ta yaklaşık 4 yıl sonra görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile New York'ta yaklaşık 4 yıl sonra görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı; iki bakan yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Wadephul New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. Wadephul, "Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu" teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alman tarafının Lavrov ile Wadephul arasındaki görüşme öncesinde, medyanın erişiminin kısıtlanmasını, açılış konuşmalarının kayda alınmamasını ve soru sorulmamasını talep ettiğini bildirdi.

Rus ve Alman dışişleri bakanları yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüştü.

Lavrov, son kez, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 18 Ocak 2022'de görüşmüştü.

Kaynak: AA
Sergey LavrovDiplomasiPolitikaNew YorkAlmanyaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Aydın’da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:43
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 21:19:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile New York'ta yaklaşık 4 yıl sonra görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei