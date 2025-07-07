Lavrov: BRICS Küresel Ekonomide Yeni Dönem

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ülkelerinin evrensellik, şeffaflık, eşitlik ilkelerine dayalı istikrarlı küresel ekonomiyi oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin 2. oturumunda konuşan Lavrov, çok kutuplu dünya düzeni oluşmasının önemine işaret ederek, "Çok kutupluluk bir tercih değil, sömürgecilik üzerine kurulu olan eski liberal modelin yerini alan bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Amerikan dolarına ödemelerde güvenin sarsıldığının altı çizen Lavrov, "Durum gelişmiş ülkelerde bile kontrolden çıkıyor. ABD'nin devlet borcu, rekor seviyeye ulaşarak 37 trilyon dolara oldu ve büyümeye devam ediyor. Bu nedenle küresel çoğunluğun Batı'dan bağımsız kalkınma mekanizmalarına ilgi duyması şaşırtıcı değil. Küresel Güney ve Doğu ülkeleri, küresel ekonomik büyümenin ana itici gücü haline geldi." dedi.

Lavrov, bu durumda bölgesel örgütlerin rolünün arttığını ve BRICS'in bu noktada öncülük ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"BRICS, evrensellik, şeffaflık, eşitlik ilkelerine dayalı daha istikrarlı küresel ekonomiyi oluşturmaya çalışıyor. BRICS, küresel ekonominin yüzde 40'tan fazlasını oluşturuyor. BRICS ortaklarıyla bu rakam yüzde 45'e veya 93 trilyon dolara ulaşıyor. BRICS, dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ediyor. BRICS ülkelerinin, Rusya'nın ticaret cirosundaki payı, sürekli artıyor ve 2024'te yüzde 48'in üzerine çıktı. Ödemelerin yüzde 90'ı ise ulusal para birimleriyle yapılıyor."

Lavrov, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının sömürgecilik politikaları için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.