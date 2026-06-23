Lavrov: Müzakerelere Açığız - Son Dakika
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Lavrov: Müzakerelere Açığız

23.06.2026 15:25
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını ve çözüme yönelik niyetlerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakereleri kaldıkları yerden sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, "Meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesini tercih ediyoruz." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, NATO ile Avrupa Birliği'nin (AB) askeri harcamaları yükselttiğini ve bu konuda "frene basma" niyetinde olmadığını söyleyerek, "Avrupa'daki seçkinler, bizimle savaşa hazırlandıklarını gizlemiyorlar bile. Bu savaşın 2030'a kadar yaşanacağı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılar düzenleyerek Rus toplumunda panik yaratmaya çalıştığını belirten Lavrov, Avrupa'nın Kiev yönetiminin bu konudaki eylemlerini teşvik ettiğini savunarak, şunları kaydetti:

"İngiltere ve AB ülkeleri, Kiev yönetimine silah ve maddi destek sağlayarak terör eylemlerini destekliyor. Avrupa, Adolf Hitler gibi tutum sergiliyor. Hitler, Rus medeniyetini yok etmek istedi. Avrupalılar da bu yönde hareket ediyor. Rusya, 2000'lerin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde kalkındı. Onlar bundan hoşlanmadı. Çünkü Rusya, her zaman Batı'nın egemenliğine engel oldu."

Lavrov, Avrupa'nın uluslararası barış ve güvenliğe "tehdit" oluşturduğunu dile getirerek, "Brüksel, Paris, Berlin ve Londra 2. Dünya Savaşı öncesinde Hitler Almanyası gibi, Avrupa kıtasını Nazizm ve Rus düşmanlığı bayrağı altında kıtayı birleştiriyor. Bu sefer bayrak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e verildi. Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın ön safına çıkarıldı." diye konuştu.

"Belarus'un güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Belarus'u tehdit ettiğini söyleyen Lavrov, Kiev'in, Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını savunarak, "Müttefikimizin güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazırız." dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktıklarını aktararak, "Avrupa'daki seçkinler ve Kiev'in tüm hilelerine rağmen, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacak. Ukrayna'nın tarafsız ve nükleer silahsız statüsünün korunması şart." ifadelerini kullandı.

"Kiev yönetimi, çatışmaların sürdürülmesinden yana"

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduklarını aktaran Lavrov, "Kiev ile her zaman olduğu gibi konuşmaya hazırız. Müzakereleri kaldığımız yerden her an yeniden başlatmaya hazırız. Meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesini tercih ediyoruz." diye konuştu.

Kiev yönetiminin çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyleyen Lavrov, Zelenskiy'nin "hem Moskova'ya hem de Avrupa'ya gerçekçi olmayan kaba şartlar koştuğunu" dile getirdi.

"ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabulucu rolünden uzaklaştı"

Daha önce Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine sistematik olarak saldırı düzenleme kararı aldıklarını, bu nedenle de yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme tavsiyesinde bulunduklarını anımsatan Lavrov, bunun geçerli olduğunu belirtti.

Sergey Lavrov, "Bu, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılması için kesinlikle uygulanacak uzun vadeli stratejiden kaynaklanan bir öneri. Bu öneri geçerli." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, ABD'nin de Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırarak, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabulucu rolünden uzaklaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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