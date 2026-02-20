Lavrov ve Arakçi, Nükleer Programı Görüştü

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptıkları telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına ilişkin mevcut durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre taraflar, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı müzakerelerinin sonuçlarıyla birlikte nükleer programla ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rus tarafı, İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ilkeleri doğrultusunda, adil ve siyasi-diplomatik çözümler bulunmasını amaçlayan müzakere sürecine desteğini teyit etti.

Açıklamada ayrıca, İran tarafının girişimiyle gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı ilgi alanına giren ikili konuların da gündeme geldiği belirtildi.